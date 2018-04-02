В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В украинском Мариуполе в ходе стычек с футбольными болельщиками пострадали девять полицейских. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, конфликт произошел во время игры «Мариуполь» - «Динамо». В ходе матча фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды, после чего полицейские вывели их за пределы стадиона. За них вступились другие болельщики, которые стали швырять в сторону правоохранителей и служебного автомобиля камни.

По факту инцидента инициированы уголовные производства по двум статьям УК Украины. Отмечается, что после инцидента задержанных нет.