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В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

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2:54   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В украинском Мариуполе в ходе стычек с футбольными болельщиками пострадали девять полицейских. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, конфликт произошел во время игры «Мариуполь» - «Динамо». В ходе матча фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды, после чего полицейские вывели их за пределы стадиона. За них вступились другие болельщики, которые стали швырять в сторону правоохранителей и служебного автомобиля камни.

По факту инцидента инициированы уголовные производства по двум статьям УК Украины. Отмечается, что после инцидента задержанных нет.

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Автор: Олег Королев
#украина #мариуполь #футбольные фанаты
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