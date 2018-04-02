Трамп обвинил Washington Post в поддержке Amazon

Лидер США Дональд Трамп 31 марта через Twitter обратился к Amazon. Он требует ее выплатить налоги, а The Washington Post обвиняет в поддержке компании.

Ранее президент Соединенных Штатов обвинил компанию в том, что она своей деятельностью приводит к разорению небольших торговых точек, тем самым мешая здоровой конкуренции.

По словам Трампа, американская Почтовая служба будет терять в среднем почти полтора доллара за каждую посылку, которую доставят для Amazon. Далее накопившаяся сумма достигнет миллиардов долларов. В свою очередь, The Washington Post – лживая газета, которая поддерживает компанию, считает он.

Американский лидер призывает Amazon немедленно начать выплачивать налоги в полном размере.

28 марта портал Axios сообщил, что Трамп планирует ужесточить налоговый режим для Amazon. Представители Белого дома заявили, что еще не рассматриваются меры в отношении компании.