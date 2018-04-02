Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в Газе

Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации в секторе Газа, в ходе которой палестинские митингующие пострадали при столкновении с израильскими военными. Об этом сообщает агентство MEHA.

Заместитель генерального секретаря ЛАГ по вопросам Палестины Саид Абу Али заявил, что в ходе встречи на уровне постпредов будут рассмотрены «преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов». Аналогичное заявление сделали палестинские дипломаты.

В пятницу около границ сектора Газа и Израиля начались массовые антиизраильские выступления. Отмечается, что против агрессивных участников марша израильская сторона применяет оружие.