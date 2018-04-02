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В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

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2:29   2 Апреля 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын посетил выступление южнокорейских артистов в столице КНДР

Ким Чен Ын посетил выступление южнокорейских артистов в столице КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил 1 апреля концерт артистов из Южной Кореи в Пхеньяне, сообщает Yonhap.

По данным агентства, выступили 160 артистов и 11 поп-исполнителей. Все происходило в Восточнопхеньянском большом театре.

Ким Чен Ын сказал, что необходимо чаще проводить мероприятия, которые объединяют Север и Юг, улучшают их отношения. Он сообщил, что осенью в Сеуле должно пройти еще одно такое событие.

У южнокорейских артистов запланировано еще одно выступление. Оно пройдет совместно с артистами из КНДР в спортивном комплексе «Рюген» 3 апреля.

Помимо музыкальных номеров состоятся выступления по тхэквондо. 

Отношения двух государств стали улучшаться. На конец апреля назначен саммит двух их лидеров.  

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Автор: Анастасия Аои
#кндр #политика #концерт #ким чен ын #южная корея #пхеньян
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