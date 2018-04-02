РФ завершает формирование иска по делу возвращения дипсобственности в США

Россия в ближайшее время подаст в американский суд иск для возвращения дипломатической собственности в США. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что российская сторона нашла в США фирму, которая займется делом. Он с сожалением отметил, что дипломатические ноты протеста и призывы к разуму не были успешны и США продолжают удерживать российскую собственность.

Также источник газеты отметил, что после высылки 60 российских дипломатов проблема с дипсобственностью не уходит на второй план, а только становится более актуальной. Подчеркивается, что на данный момент нанятые адвокаты занимаются финальным формированием иска.