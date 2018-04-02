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В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

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1:59   2 Апреля 2018
Весь мир
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Франция призвала Израиль к сдержанности в связи с инцидентом в Газе

Франция призвала Израиль к сдержанности в связи с инцидентом в Газе

Франция призвала Израиль быть сдержанным в связи с ситуацией в Газе. Об этом заявил глава французского МИД.

Ранее израильский министр обороны Авигдор Либерман отверг призывы к международному расследованию гибели палестинцев при разгоне митингов. Он пригрозил действовать жестче, если беспорядки продолжаться.

В заявлении Парижа отмечается, что Франция выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с инцидентами, произошедшими в последние дни в секторе Газа. Французская сторона также в заявлении напомнила властям Израиля об их обязанности защищать гражданских лиц и просит Тель-Авив действовать «максимально сдержанно».

Французский МИД также напомнил о праве палестинцев на мирные демонстрации.

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Автор: Олег Королев
#франция #израиль #сектор газа
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