Франция призвала Израиль к сдержанности в связи с инцидентом в Газе

Франция призвала Израиль быть сдержанным в связи с ситуацией в Газе. Об этом заявил глава французского МИД.

Ранее израильский министр обороны Авигдор Либерман отверг призывы к международному расследованию гибели палестинцев при разгоне митингов. Он пригрозил действовать жестче, если беспорядки продолжаться.

В заявлении Парижа отмечается, что Франция выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с инцидентами, произошедшими в последние дни в секторе Газа. Французская сторона также в заявлении напомнила властям Израиля об их обязанности защищать гражданских лиц и просит Тель-Авив действовать «максимально сдержанно».

Французский МИД также напомнил о праве палестинцев на мирные демонстрации.