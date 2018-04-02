ЕГЭ по трем предметам досрочно сдают в России 2 апреля

Экзамены по биологии, физике и иностранным языкам досрочно сдают сегодня, 2 апреля. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Всего поступили порядка 19,9 тысяч заявлений на участие в ЕГЭ по этим трем предметам. Помимо английского языка, учащиеся намерены сдать экзамены по немецкому, французскому и испанскому языку. На последний подали три десятка заявлений, чтобы сдать досрочно. Он в меньшинстве, сообщил Рособрнадзор.

За экзаменами проследят общественные наблюдатели и работники ведомства. В экзаменационных пунктах станут вести видеотрансляцию. Итоги по решенным заданиям учащиеся узнают до 16 апреля.