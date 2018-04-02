Нетаньяху прокомментировал обвинение Эрдогана в проведении политики террора

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху ответил на критику со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Нетаньяху, Эрдогану будто бы не привычно, что на его высказывания отвечают, однако теперь ему пора привыкать. Израильский премьер отметил, что тот, кто «вторгается на территории курдов, убивает гражданское население в Африне и оккупирует северный Кипр» не может читать Тель-Авиву нотации о морали и ценностях.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль занимается проведением политики террора.