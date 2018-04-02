Фантастический фильм Спилберга лидирует в прокате России и СНГ

Фантастический приключенческий фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» лидирует по кассовым сборам в РФ и СНГ за 29 марта – 1 апреля.

Кинокартина уже собрала 326,5 миллиона рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Россияне смогли впервые увидеть этот фильм 29 марта. Зрителей он действительно заинтересовал своим сюжетом. Действие кинокартины происходит в 2045 году. В это время мир погружается в хаос. Все уже на грани коллапса.

Написал музыку для фильма американский композитор Алан Сильвестри. Он же работал над композициями для известной трилогии «Назад в будущее».