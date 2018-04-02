СМИ: В столице Латвии эвакуировали автовокзал

Центральный автовокзал Риги эвакуировали в воскресенье вечером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Здание рижского автовокзала оцеплено. На месте присутствует латвийская полиция, пожарные и автомобили «скорой помощи». Причина эвакуации не уточняется.

Накануне в нескольких общественных заведениях прошла эвакуация, которая связана со звонками о ложном минировании. Полиция не комментирует случаи. По мнению правоохранителей, данная мера нацелена на то, чтобы не привлекать внимание телефонных хулиганов.