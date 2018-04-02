Секретная служба США расследует акт вандализма у гольф-клуба Трампа

Американская Секретная служба расследует акт вандализма у гольф-клуба лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич.

Такую информацию сообщили представители Белого дома.

В ночь на 1 апреля нарушители пробрались на территорию гольф-клуба. Они изрисовали красным красителем знак въезда. Не сообщается, что именно нарисовали или написали вандалы. Случаи вылазок на объектах собственности Трампа стали довольно частыми.

Рядом с клубом находится поместье, где американский лидер с супругой проводят эти выходные. В здании 126 помещений, три бомбоубежища и фактически девятиметровый мраморный стол.