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1:12   2 Апреля 2018
Общество
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На Ставрополье при столкновении двух автомобилей погибли два человека

На Ставрополье при столкновении двух автомобилей погибли два человека

В Ставропольском крае при ДТП погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в Изобильненском районе, в 22:20 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Калина» выехал на «встречку» в зоне действия знака «обгон запрещен», где столкнулся с автомобилем Nissan.

При столкновении водителя «Калины» скончался на месте, пассажир отечественного автомобиля умер в больнице. Водитель и пассажир иномарки с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Отмечается, что также в больницу без серьезных травм были доставлены трое детей 2,5 года, 6 лет и 8 лет из автомобиля Nissan.

Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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Автор: Олег Королев
#дтп #ставропольский край
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