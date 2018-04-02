На Ставрополье при столкновении двух автомобилей погибли два человека

В Ставропольском крае при ДТП погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в Изобильненском районе, в 22:20 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Калина» выехал на «встречку» в зоне действия знака «обгон запрещен», где столкнулся с автомобилем Nissan.

При столкновении водителя «Калины» скончался на месте, пассажир отечественного автомобиля умер в больнице. Водитель и пассажир иномарки с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Отмечается, что также в больницу без серьезных травм были доставлены трое детей 2,5 года, 6 лет и 8 лет из автомобиля Nissan.

Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.