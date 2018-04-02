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Французские железнодорожники проведут двухдневную забастовку

Французские железнодорожники проведут двухдневную забастовку
1:05   2 Апреля 2018
Весь мир
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Французские железнодорожники проведут двухдневную забастовку

Французские железнодорожники проведут двухдневную забастовку

Железнодорожники Франции вечером 2 апреля начнут забастовку, которая продлится два дня. Они хотят выступить против правительственных планов по реформированию отрасли.

Накануне местное правительство предложило ряд изменений. Одно из них отменяет особый статус железнодорожников вкупе со льготами. В предложенных правках сказано приравнять их к обычным наемным работникам.

Работники железных дорог объявили о хоть и прерывающейся, но двухмесячной забастовке, которая начнется в апреле.

SNCF – государственное предприятие, которое управляет железными дорогами Франции. Его глава Гийом Пепи заявил, что такая забастовка неприемлема для французского общества.

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Автор: Анастасия Аои
#франция #протест #забастовка #льготы #железнодорожники #железная дорога #sncf
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