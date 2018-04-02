СМИ: Тысяча боевиков выехала из сирийской Думы

Тысяча боевиков с семьями вывезены из сирийского города Дума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силах безопасности республики.

Вечером в воскресенье 24 автобуса покинули Думу через гуманитарный коридор в Мухайям Аль-Вафедине в сторону Идлиба. Данная мера реализовывалась в рамках договоренностей между сирийской армией и боевиками в городе, достигнутых благодаря содействию российской стороны

На данный момент Дума остаётся последним оплотом боевиков в Восточной Гуте.