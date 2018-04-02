Корабли Каспийской флотилии успешно справились с задачами учений

Экипажи кораблей Каспийской флотилии и радиолокационная станция «Подсолнух» справились с рядом задач, поставленных в рамках учений. Отмечается, что они выполнили их успешно.

Необходимо было обнаружить несколько надводных кораблей. Станция с этим справилась. По подтвержденным от разведчиков Каспийской флотилии данным, цели идентифицировали как условного врага. Его уничтожили ракетным комплексом «Калибр». Такую информацию сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Калибр» – универсален. Есть четыре его вида: для установки на надводных суднах, для подлодок, для использования в воздухе, сухопутный комплекс. Для применения в составе какой-либо версии комплекса предлагают ракеты с разным оснащением и параметрами.

«Подсолнух» позволяет обнаружить надводные и воздушные цели даже за линией горизонта.