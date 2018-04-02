На юго-востоке Франции разбился сверхлегкий летательный аппарат

Во Франции при крушении маленького летательного аппарата погиб один человек. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

Аппарат разбился в воскресенье, на севере департамента Изер. На борту сверхлегкого летательного аппарата находились два человека.

При крушении на месте скончался 52-летний мужчина, Его 30-летний напарник получил тяжелые травмы, он был доставлен в госпиталь в Гренобле. По факту инцидента проводится расследование.

Ранее сообщалось, что российские следователи следователи завели уголовное дело после гибели пилота мотопараплана из Оренбурга.