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СМИ: В столице Латвии эвакуировали автовокзал

СМИ: В столице Латвии эвакуировали автовокзал

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0:20   2 Апреля 2018
Весь мир
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Данные владельцев свыше 5 миллионов банковских карт похитили в США

Данные владельцев свыше 5 миллионов банковских карт похитили в США

Злоумышленники похитили данные с более чем пяти миллионов банковских карт, которые использовали для приобретения товаров в универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor.

Американская торговая компания Hudson's Bay Company, которая владеет перечисленными торговыми точками, 1 апреля подтвердила информацию о взломе системы безналичных платежей, сообщает Cable News Network.

Представители компании посоветовали проверить состояние своих банковских счетов на предмет несанкционированного снятия денег. Ведут расследование. Причину уже обнаружили и теперь сводят к минимуму последствия. 

Хакерским атакам постоянно подвергается множество компаний Соединенных Штатов. Четыре года назад представители одного из наиболее больших американских банков JP Morgan Chase сообщили, что хакеры похитили данные о свыше чем 80 миллионах счетов его клиентов.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #банк #общество #хакер #банковская карта
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