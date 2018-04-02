Данные владельцев свыше 5 миллионов банковских карт похитили в США

Злоумышленники похитили данные с более чем пяти миллионов банковских карт, которые использовали для приобретения товаров в универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor.

Американская торговая компания Hudson's Bay Company, которая владеет перечисленными торговыми точками, 1 апреля подтвердила информацию о взломе системы безналичных платежей, сообщает Cable News Network.

Представители компании посоветовали проверить состояние своих банковских счетов на предмет несанкционированного снятия денег. Ведут расследование. Причину уже обнаружили и теперь сводят к минимуму последствия.

Хакерским атакам постоянно подвергается множество компаний Соединенных Штатов. Четыре года назад представители одного из наиболее больших американских банков JP Morgan Chase сообщили, что хакеры похитили данные о свыше чем 80 миллионах счетов его клиентов.