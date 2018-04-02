Бахрейн нашел крупнейшее в своей истории нефтяное месторождение

Обнаружено крупнейшее из найденных на территории Бахрейна нефтяных месторождений. Об этом сообщает агентство BNA..

Как отмечается, что глава совета представителей Ахмед бен Ибрагим Аль-Мулл поздравил короля Бахрейна Хамаду бен Ису Аль-Халифу в связи с открытием крупнейшего в истории нефтяного месторождения в арабском государстве. Как отмечается, совет подтвердил приоритет операций по разведке и бурению на данном месторождении.

Месяц назад сообщалось, что Службы безопасности Бахрейна подозревают 116 человек в подготовке терактов в стране. При этом шиитские партии оппозиции считают, что подобные аресты политически мотивированы