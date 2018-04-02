Исполняющим обязанности госсекретаря США стал Джон Салливан

Первый заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Джон Салливан 1 апреля стал временно исполняющим обязанности главы Госдепа.

Это произошло из-за того, что Сенат Конгресса Соединенных Штатов еще не утвердил бывшего директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео новым госсекретарем.

13 марта американский президент Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку, выдвинув на его пост Помпео.

1 апреля глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт написала в Twitter, что с Салливаном Госдепартамент находится в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процедуру утверждения.

Тиллерсон официально ушел с должности, на которой пробыл больше 400 дней, 31 марта. Фактически он ушел сразу после объявления об отставке.

В публикации The Wall Street Journal сообщалось, что экс-госсекретарь может стать ректором Университета Техаса, но сам он еще не сообщал о своих планах.