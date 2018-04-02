Выпускников-бюджетников предлагают обязать работать по распределению

Депутат Госдумы Сергей Вострецов приготовил правки в Закон РФ «Об образовании», согласно которым выпускники-бюджетники должны будут работать по распределению. 2 апреля изменения вынесут на рассмотрение законопроектной комиссии «Единой России».

По правкам срок обязательной работы должен варьироваться исходя из сроков обучения. То есть количество лет, потраченных на обучение, должно быть равно количеству лет обязательной работы, сообщает «Парламентская газета».

Вострецов считает, что тратить бюджетные средства следует рационально. Так государство перестанет учить людей, посещающих высшие учебные заведения ради «галочки». По мнению депутата, такие учащиеся должны делать это за свой счет.

В правках значится и то, что, если выпускник решит по каким-то причинам не отрабатывать весь срок, разницу лет он должен возместить денежно.