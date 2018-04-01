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 Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

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 Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

23:10   1 Апреля 2018
Весь мир
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Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу преступлений. Сравнивались данные за два последние месяца.

Газета The Independent on Sunday в публикации сообщила данные об убийствах. Согласно им, в Лондоне увеличилось количество убийств. За последний зимний месяц там совершили 15 убийств, в Нью-Йорке – 14. Количество за март у британской столицы также на одно больше. В первый весенний месяц в Лондоне совершили 22 убийства.

Одно из более тяжких преступлений совершили в Лондоне 31 марта. Убили 36-летнюю женщину. Она 30-я жертва в 2018 году, умершая от ножевых ранений. Количество преступлений с применением холодного оружия выросло за 2017 год на 12 процентов.

При всем этом столица Британии считается более безопасным городом, чем Нью-Йорк.   

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Автор: Анастасия Аои
#лондон #нью-йорк #общество #преступления
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