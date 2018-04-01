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Драма «Аритмия» получила гран-при национальной кинопремии «Ника»

Драма «Аритмия» получила гран-при национальной кинопремии «Ника»

Кинокартину Бориса Хлебникова «Аритмия» назвали лучшим игровым фильмом 2017 года по версии кинопремии «Ника».

Так как Хлебников на награждении отсутствовал, приз получил продюсер фильма Сергей Сельянов. 

Президент академии «Ника» Андрей Кончаловский, вручая награду, отметил, что это одна из самых приятных его обязанностей. Он находится на этой должности уже пять лет. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

В российском прокате фильм появился 12 октября прошлого года. В нем рассказывается о молодом враче скорой помощи, его семейной жизни и проблемах на работе. Одновременно он оказывается на грани в отношениях с супругой и рискует потерять профессию.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #кончаловский #кино #аритмия #ника #хлебников #сельянов
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