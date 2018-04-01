Украинские силовики обстреляли четыре поселка в Донбассе

Бойцы ВСУ обстреляли четыре поселка и окраину Донецка в воскресенье вечером.

Об этом СМИ сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Напомним, с 30 марта контактная группа по урегулированию обстановки в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам.

По словам представителя ДНР в СЦКК, в воскресенье вечером украинские бойцы также открывали огонь по подконтрольным ДНР населенным пунктам Васильевка, Веселое, Жабичево и району шахты Октябрьская, которая находится на севере Донецка.