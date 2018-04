NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разместило в Twitter снимок спиральной галактики NGC 5714.

Она находится в созвездии Волопас. От Земли ее отделяет расстояние в примерно 130 миллионов световых лет.

Запечатлел ее телескоп Hubble при помощи камеры ACS. На снимке можно увидеть галактику сбоку. По этой причине она кажется плоской. К сожалению, спиральная структура не просматривается. Тем не менее, фото все равно впечатляющее.

The spiral galaxy seen here by @NASAHubble is located ~130 million light-years away & is classified as an Sc spiral galaxy. But its spiral arms - the dominating feature - are almost impossible to see, because it's seen at an almost perfectly edge-on angle: https://t.co/BUoin4zc7p pic.twitter.com/RHq9qmfeFK