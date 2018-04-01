России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

Российской стороне неизвестно количество экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), работающих по делу об отравлении в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в интервью «Российской газете». Он также отметил, что Москва задавала техсекретариату ОЗХО вопрос о том, в каких лабораториях планируется анализировать образцы, которые были получены в ходе расследования отравления Скрипалей.

В начале марта в Солсбери были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Соединенное Королевство утверждает, что к их отравлению веществом А234 имеет отношение РФ, но Москва это категорически отрицает.