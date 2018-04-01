Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Исполнительный директор «Азимута» Эдуард Теплицкий сообщил, что компания намерена увеличить парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в два раза до 2020 года.

В их пользовании сейчас шесть таких летательных аппаратов. В середине весны этого года компания получит еще два этих самолета, а также по два в следующем году и 2020 году. Чтобы обслуживать флот создадут базу в новом аэропорту Ростова-на-Дону.

На мероприятии по запуску прямого авиасообщения между Петербургом и Грозным Теплицкий сообщил, что документация на поставку подписана.

Директор компании заявил, что в 2018 году «Азимут» собирается перевезти около 700 тысяч пассажиров. Это связано с расширением маршрутной сети.

Эта авиакомпания с 7 декабря прошлого года – основной перевозчик нового ростовского аэропорта Платов. Осуществляет перевозки с сентября 2017 года. Цель – создание качественного транспортного сообщения между городами Юга РФ, а также между южным регионом и центром государства.