Мы в соц.сетях:
России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

 Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

 Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове

Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове
NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

 Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки
России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

 Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

 Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове

Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове
NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

 Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки
22:12   1 Апреля 2018
Россия
59

Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Исполнительный директор «Азимута» Эдуард Теплицкий сообщил, что компания намерена увеличить парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в два раза до 2020 года.

В их пользовании сейчас шесть таких летательных аппаратов. В середине весны этого года компания получит еще два этих самолета, а также по два в следующем году и 2020 году. Чтобы обслуживать флот создадут базу в новом аэропорту Ростова-на-Дону.

На мероприятии по запуску прямого авиасообщения между Петербургом и Грозным Теплицкий сообщил, что документация на поставку подписана. 

Директор компании заявил, что в 2018 году «Азимут» собирается перевезти около 700 тысяч пассажиров. Это связано с расширением маршрутной сети.

Эта авиакомпания с 7 декабря прошлого года – основной перевозчик нового ростовского аэропорта Платов. Осуществляет перевозки с сентября 2017 года. Цель – создание качественного транспортного сообщения между городами Юга РФ, а также между южным регионом и центром государства.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #авиакомпания #ssj-100 #азимут #теплицкий
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
1467
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
240
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
242
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
8348
Новости smi2.ru
Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

 Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

 МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС