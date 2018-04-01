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 Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки
22:03   1 Апреля 2018
Весь мир
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Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей за минувшие сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе города Мухайям аль-Вафедин.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, слова которого приводит РИА Новости в воскресенье. Отмечается, что с начала функционирования анклав через этот коридор покинули более 29 тысяч человек.

Генерал также подчеркнул, что в целом с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при помощи российских военных был организован выход 153 тысяч 240 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #политика #весь мир #восточная гута
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