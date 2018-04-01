Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей за минувшие сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе города Мухайям аль-Вафедин.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, слова которого приводит РИА Новости в воскресенье. Отмечается, что с начала функционирования анклав через этот коридор покинули более 29 тысяч человек.

Генерал также подчеркнул, что в целом с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при помощи российских военных был организован выход 153 тысяч 240 человек.