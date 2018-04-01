Четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Испании

Нелегальных мигрантов обнаружили в Гибралтарском проливе. Четверо из них погибли. Одному удалось остаться в живых.

Служба спасения на море Испании сообщила подробности произошедшего. Мигрантов нашло судно Buque Melchor Schulte. Экипаж заметил лодку. В ней был выживший и два погибших человека. Затем в воде нашли еще двух погибших. По словам уцелевшего, сначала в лодке плыли 12 человек. Спасатели проводят поисковую операцию.

Международная организация по миграции сообщила, что число погибших мигрантов продолжает увеличиваться. С начала 2018 года по 25 марта только в Средиземном море у испанских берегов погибли 120 человек.