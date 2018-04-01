Мы в соц.сетях:
России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

 Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

 Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове

Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове
NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

 Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки
России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

России неизвестно количество экспертов ОЗХО, которые работают по «делу Скрипаля»

 Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» намерена увеличить парк самолетов SSJ-100

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

 Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове

Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове
NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

NASA разместило в сети снимок спиральной галактики со сверхновой звездой

 Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

Сто мирных жителей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки
21:52   1 Апреля 2018
Весь мир
48

Четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Испании

Четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Испании

Нелегальных мигрантов обнаружили в Гибралтарском проливе. Четверо из них погибли. Одному удалось остаться в живых.

Служба спасения на море Испании сообщила подробности произошедшего. Мигрантов нашло судно Buque Melchor Schulte. Экипаж заметил лодку. В ней был выживший и два погибших человека. Затем в воде нашли еще двух погибших. По словам уцелевшего, сначала в лодке плыли 12 человек. Спасатели проводят поисковую операцию.

Международная организация по миграции сообщила, что число погибших мигрантов продолжает увеличиваться. С начала 2018 года по 25 марта только в Средиземном море у испанских берегов погибли 120 человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#происшествия #мигранты #испания #средиземное море #гибралтарский пролив
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
1467
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
240
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
242
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
8346
Новости smi2.ru
Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Пошлину на экспорт нефти из России снизили на 8,1 доллара

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

 Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

 МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС