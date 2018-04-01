Американские антироссийские санкции не срабатывают – сенатор США

Американский сенатор Линдси Грэм в эфире канала Fox News сообщил, что антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, не дают желаемых результатов.

Сенатор дал комментарий на тему решения о высылке дипломатических сотрудников РФ из США. Еще ему задали вопрос о том, не лучше ли провести встречу лидеров российской и американской сторон. Грэм считает, что любые решения в отношении РФ не срабатывают, а американский лидер Дональд Трамп почему-то не дает отпор непосредственно российскому руководству.

Американский сенатор предложил изолировать Россию. Речь идет об экономической сфере. Грэм считает, что ее необходимо оставить без крупных потребителей. Он предполагает, что это было бы эффективно, потому что РФ не сможет обойтись без них.

В качестве примера он привел политику Рональда Рейгана в отношении СССР. Он старался сделать так, чтобы американская сторона оставалась на шаг впереди и всегда соответствующе отвечал.