Два человека погибли в ДТП в Нижнем Новгороде

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух машин на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по региону Дмитрия Мацкевича. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером.

Согласно предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где произошло его столкновение с автомобилем Volvo. Водитель Volvo и пассажир BMW погибли. Еще три человека в результате аварии получили травмы.