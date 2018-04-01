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21:17   1 Апреля 2018
Весь мир
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Министр Франции прибудет в Италию из-за инцидента с таможенниками

Министр Франции прибудет в Италию из-за инцидента с таможенниками

Французский министр государственной службы и госбюджета Жеральд Дарманен прибудет в Италию для обсуждения с местным правительством происшествия, связанного с сотрудниками французской таможни.

30 марта они вторглись на железнодорожную станцию итальянского города Бардонеккья. Там располагается пункт помощи мигрантам. Французские таможенники запугивали медиков. После этого заставили мигранта сдать анализы.

На следующий день министерство иностранных дел Италии вызвало посла Франции, чтобы выразить ему протест от имени власти государства из-за произошедшего.

Франция ответила. Местное правительство сообщило, что таможенники действовали согласно закону.

Прокуратура 1 апреля начала расследовать это дело.

Накануне в эфире канала LCI Дарманен заявил, что отправится в Италию из-за этого случая. Незаконность действий французских таможенников он отрицал, но отметил, что Франция намерена мирно урегулировать этот вопрос. В частности, французская сторона предлагает пересмотреть соглашения о полномочиях сотрудников таможни Франции.

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Автор: Анастасия Аои
#франция #италия #происшествия #политика #таможня #бардонеккья
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