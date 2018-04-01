Китай вводит в отношении США ответные пошлины

Китай принял решение со 2 апреля этого года ввести в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов товаров пошлины в качестве ответных мер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая. Отмечается, что данные шаги предпринимаются для защиты интересов китайской стороны и компенсации ущерба от принятых американцами мер.

На основе применяемых в настоящее время тарифов КНР увеличивает пошлину. Уточняется, что на 120 наименований, в том числе на фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе на свинину пошлина будет составлять 25%.