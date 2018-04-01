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20:17   1 Апреля 2018
Весь мир
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Четыре мирных жителя стали жертвами военной операции в Афганистане

Четыре мирных жителя стали жертвами военной операции в Афганистане

Четверо мирных жителей погибли и 25 получили ранения в ходе операции силовиков по борьбе с боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Об этом в воскресенье сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя местной полиции Сануллаха Роохани. Он также отметил, что представители армии, полиции и разведки проводили операцию в районе Джарам накануне вечером.

Во время перестрелки с террористами погибли четыре человека, включая женщину. Раненых доставили в ближайшие больницы.

 

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Автор: Алла Ларионова
#боевики #афганистан #талибан #перестрелка #мирные жители
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