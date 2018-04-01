Четыре мирных жителя стали жертвами военной операции в Афганистане

Четверо мирных жителей погибли и 25 получили ранения в ходе операции силовиков по борьбе с боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Об этом в воскресенье сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя местной полиции Сануллаха Роохани. Он также отметил, что представители армии, полиции и разведки проводили операцию в районе Джарам накануне вечером.

Во время перестрелки с террористами погибли четыре человека, включая женщину. Раненых доставили в ближайшие больницы.