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 США и Франция используют курдские войска для дестабилизации Турции

США и Франция используют курдские войска для дестабилизации Турции
20:29   1 Апреля 2018
Весь мир
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США и Франция используют курдские войска для дестабилизации Турции

США и Франция используют курдские войска для дестабилизации Турции

Для поддержки курдских формирований в Манбидже свое военное присутствие усиливают не только США, но и Франция.

Через какое-то время к ним присоединятся и прочие западные страны, поэтому для Эрдогана речь идет фактически о «красной черте», после которой целостность Турции могут пересмотреть, полагают эксперты.

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган на Совете национальной безопасности допустил проведение военной операции в отношении курдских формирований в Манбидже. При этом он упрекнул Штаты, которые ранее обещали ему вывести оттуда курдские отряды после освобождения города от боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая группировка запрещена в России), однако не выполнили его и продолжают наращивать свою группировку в Манбидже.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», профессор МГУ и доктор политических наук Андрей Манойло считает, что в настоящее время в городе, помимо курдов, могут находиться силы быстрого реагирования США. 

Если Запад сможет остановить Турцию, то речь может пойти о формировании самостоятельного курдского государства. Тогда Турция утратит свою целостность, поэтому Анкара ведет борьбу за национальную безопасность, объяснил директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Америка, преследуя свои цели, завоевала лояльность курдов, финансирует их и направляет им вооружения и военную технику.

По словам эксперта, Эрдоган считает, что Запад обманывает Турцию и не выполняет своих обещаний, продолжая дестабилизировать ситуацию.

Также Эрдоган находится на грани разрыва сотрудничества с НАТО, потому как именно альянс при помощи курдов подводит ее к катастрофической «красной черте», добавил Тарасов.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #франция #сирия #манбидж #турция #эрдоган
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