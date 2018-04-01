Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов по «делу Скрипаля»

Российская сторона направила ОЗХО список из 13 вопросов, которые связаны с «делом Скрипаля».

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел России. Согласно одному из вопросов, РФ интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО» в связи с инцидентом в Солсбери, отметили в МИД.

В начале марта в Соединенном Королевстве были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна Россия, однако Москва обвинения отрицает.