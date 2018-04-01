Сигнализацию в сгоревшем ТЦ в Кемерове перевели в ручной режим — МЧС

Об этом сообщил директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев.

В интервью изданию «Российская газета» он отметил, что сигнализацию перевели в ручное управление и сигнал «пожар» поступил к охраннику на пульт на первый этаж. В том случае, если бы сигнализация заработала в автоматическом режиме, то включились бы системы дымоудаления, лифты опустились бы на первый этаж, а эскалаторы переключились на спуск.

По словам Еникеева, из-за того, что сигнализация была на ручном управлении, охранник должен был самостоятельно включать кнопки оповещения, переключать лифты и эскалаторы, но он не сделал этого.