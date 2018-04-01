Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии «Ника»

Церемония награждения проходит в московском «Вегас Сити Холле».

Как указывается в телеграмме, размещенной на сайте Кремля, президент пожелал лауреатам новых достижений и вдохновения. Путин также отметил, что вручение данной награды является праздничным событием в культурной и общественной жизни. Получить «Нику» мечтают как опытные мастера, так и молодые талантливые артисты, ведь она символизирует творческую победу и признание.

Российский президент подчеркнул особую важность номинации «Честь и достоинство», которая носит имя Эльдара Рязанова.