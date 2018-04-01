Глава думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и отмечает, что ротация губернаторского корпуса должна проходить естественнее.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Жириновского.

Ранее в воскресенье Тулеев в ходе видеообращения заявил о том, что подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, подчеркнув, что такое решение считает правильным, осознанным и единственно верным. По словам политика, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким грузом на посту главы региона нельзя.