Пятнадцать человек стали жертвами аварии в Кувейте

Пятнадцать человек погибли и четверо получили травмы после лобового столкновения двух автобусов в Кувейте.

Об этом в воскресенье сообщает издание Khaleej Times. Отмечается, что автомобильная авария произошла на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта. Автобусы везли рабочих.

Службы гражданской обороны страны прибыли на место происшествия и освободили четырех человек, которые оказались заблокированы в автобусах. Пострадавшие были госпитализированы. Остальные детали инцидента выясняются.