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18:53   1 Апреля 2018
Весь мир
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Пятнадцать человек стали жертвами аварии в Кувейте

Пятнадцать человек стали жертвами аварии в Кувейте

Пятнадцать человек погибли и четверо получили травмы после лобового столкновения двух автобусов в Кувейте.

Об этом в воскресенье сообщает издание Khaleej Times. Отмечается, что автомобильная авария произошла на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта. Автобусы везли рабочих.

Службы гражданской обороны страны прибыли на место происшествия и освободили четырех человек, которые оказались заблокированы в автобусах. Пострадавшие были госпитализированы. Остальные детали инцидента выясняются.

 

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #происшествия #весь мир #кувейт
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