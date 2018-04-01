Власти Кемерова выплатили компенсации 59 семьям жертв пожара

Кемеровские власти перечислили денежные выплаты 59 семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона. Отмечается, что с 28 по 30 марта семьи 59 жертв этой трагедии уже получили выплаты, с остальными родственниками работа сейчас продолжается. Общий размер денежной выплаты семьям составляет пять миллионов рублей за каждого погибшего.

Ранее стало известно, что врио главы региона Сергей Цивилев предложил создать на месте сгоревшего торгового центра в Кемерове детский технопарк.