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Власти Кемерова выплатили компенсации 59 семьям жертв пожара
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18:31   1 Апреля 2018
Россия
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Власти Кемерова выплатили компенсации 59 семьям жертв пожара

Власти Кемерова выплатили компенсации 59 семьям жертв пожара

Кемеровские власти перечислили денежные выплаты 59 семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона. Отмечается, что с 28 по 30 марта семьи 59 жертв этой трагедии уже получили выплаты, с остальными родственниками работа сейчас продолжается. Общий размер денежной выплаты семьям составляет пять миллионов рублей за каждого погибшего.

Ранее стало известно, что врио главы региона Сергей Цивилев предложил создать на месте сгоревшего торгового центра в Кемерове детский технопарк.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #пожар #происшествия #компенсации #кемерово #общество #тц зимняя вишня
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