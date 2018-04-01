Трамп предупредил Мексику о возможности отмены соглашения по НАФТА

Американский лидер пригрозил Мексике отменой соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, если она не решит проблему нелегалов и наркотрафика.

Об этом президент Соединенных Штатов написал в Twitter, отметив, что НАФТА для Мексики является дойной «коровой»:

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Сразу после инаугурации в январе прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, который предусматривает возведение стены на границе с Мексикой, а также об иммиграции.

Строительство «физического барьера» на южной границе США было обусловлено необходимостью остановить поток нелегалов и наркотиков.

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он заявлял, что за возведение барьера заплатит сама Мексика, однако власти этой страны отказываются участвовать в этом проекте.