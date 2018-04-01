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 Трамп предупредил Мексику о возможности отмены соглашения по НАФТА

Трамп предупредил Мексику о возможности отмены соглашения по НАФТА
18:33   1 Апреля 2018
Весь мир
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Трамп предупредил Мексику о возможности отмены соглашения по НАФТА

Трамп предупредил Мексику о возможности отмены соглашения по НАФТА

Американский лидер пригрозил Мексике отменой соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, если она не решит проблему нелегалов и наркотрафика.

Об этом президент Соединенных Штатов написал в Twitter, отметив, что НАФТА для Мексики является дойной «коровой»:

 

Сразу после инаугурации в январе прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, который предусматривает возведение стены на границе с Мексикой, а также об иммиграции.

Строительство «физического барьера» на южной границе США было обусловлено необходимостью остановить поток нелегалов и наркотиков.

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он заявлял, что за возведение барьера заплатит сама Мексика, однако власти этой страны отказываются участвовать в этом проекте.

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Автор: Ольга Шпакова
#дональд трамп #сша #политика #мексика
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