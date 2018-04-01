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17:35   1 Апреля 2018
Весь мир
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ФРГ признала неспособность самолетов Tornado выполнять задачи НАТО

ФРГ признала неспособность самолетов Tornado выполнять задачи НАТО

Немецкие самолеты Tornado не соответствуют техническим требованиям Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на секретный доклад Минобороны Германии. Как проинформировало зарубежное издание, всем 93 боевым машинам необходима масштабная многомиллионная модернизация, потому как пока Tornado не могут участвовать ни в одной операции НАТО.

Оборонное ведомство ФРГ обращает внимание на то, что истребители имеют ряд недостатков: они не защищены от прослушивания, у них нет зашифрованной системы передачи данных, также машины не оснащены системой радиолокационного опознавания.

В нынешнем состоянии выполнение боевых задач является рискованным, считают в ведомстве Германии. Устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года, считает источник в бундесвере.

Ранее глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что использовать Tornado планируется до 2035 года.

ФРГ признала неспособность самолетов Tornado выполнять задачи НАТО

 

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Автор: Ольга Шпакова
#нато #фрг #истребители #tornado
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