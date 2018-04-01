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Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков

Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков

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Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков

Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков

 Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего ТЦ в Кемерове

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Порошенко потребовал от ВСУ соблюдать перемирие в Донбассе

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17:16   1 Апреля 2018
Россия
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Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков

Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Министерства иностранных дел Франции, ФРГ и Испании выступили за сохранение диалога с Москвой.

По его словам, в Европе разрекламировали «победу» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но она во многом виртуальна. Франция, Германия и Испания — ведущие страны Евросоюза, поэтому их заявления о сохранении диалога с РФ показывают, что «им с Мэй не совсем по пути».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #европа #пушков #мэй
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