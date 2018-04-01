Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна — Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Министерства иностранных дел Франции, ФРГ и Испании выступили за сохранение диалога с Москвой.
По его словам, в Европе разрекламировали «победу» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но она во многом виртуальна. Франция, Германия и Испания — ведущие страны Евросоюза, поэтому их заявления о сохранении диалога с РФ показывают, что «им с Мэй не совсем по пути».
МИД Франции, главы МИД ФРГ и Испании один за другим выступили за сохранение диалога с Россией. Широко разрекламированная "победа Мэй" в Европе во многом виртуальна. Этими заявлениями ведущие страны ЕС показывают, что дают задний ход и что дальше им с Мэй не совсем по пути.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 1, 2018