Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего ТЦ в Кемерове

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев предложил открыть детский технопарк с мемориалом.

Ранее в администрации Кемеровской области сообщили, что кемеровчане сами смогут выбрать, как благоустроить территорию, которая останется от торгово-развлекательного комплекса. Большинство выступили за создание парка с именными деревьями и мемориалом.

Как отмечается на сайте, Цивилев выступил в предложением добавить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет находиться мемориал.

Цивилев назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Тулеева после трагедии в «Зимней вишне».