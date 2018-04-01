Кемеровская администрация получила 811 обращений граждан после пожара в ТЦ

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил взять работу с родственниками жертв пожара в «Зимней вишне» под особый контроль.

Начальник управления по работе с обращениями граждан Анна Стрик сообщила, что с воскресенья, 25 марта, кемеровская администрация получила 811 обращений. Из них 141 касалось трагедии, в том числе 99 обращений — соболезнования россиян.

Также люди предлагали варианты размещения сквера и мемориальной доски на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Обращения о желании семей забрать детей, которые стали сиротами после трагедии, направили в департамент образования и науки. Отдельная группа обращений — просьбы проверить места массового скопления людей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.