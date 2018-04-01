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18:11   1 Апреля 2018
Россия
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Потерявший семью при пожаре кемеровчанин простил Цивилева за слова о «пиаре на трагедии»

Потерявший семью при пожаре кемеровчанин простил Цивилева за слова о «пиаре на трагедии»

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» супругу, троих детей и сестру, заявил о том, что не держит зла на врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и простил ему слова о пиаре на трагедии.

«Он же не понял, в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу»,  — подчеркнул мужчина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В воскресенье Цивилев был назначен врио главы Кузбасса после того, как этот пост решил оставить Аман Тулеев.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, в ходе несанкционированного митинга в Кемерово один из участников взял микрофон и, не представившись, не сообщая о своей потере, начал высказывать возмущение в весьма фривольной форме. Чтобы остановить поток брани, вице-губернатор заявил: «Вы спокойно разговаривайте с людьми. Вы что, хотите попиариться на горе?».

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Автор: Алла Ларионова
#россия #кемерово #общество #цивилев #тц зимняя вишня
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