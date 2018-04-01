Путин внес в Госдуму проект закона о контроле в сфере противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

Соответствующая информация появилась в базе данных нижней палаты российского парламента в воскресенье.

Главы госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, согласно документу, наделяются правом получать справки по счетам физических лиц, а также в отдельных случаях и юридических лиц, осуществляя проверки соблюдения требований законодательства РФ о борьбе с коррупцией. Соответствующие справки разрешено запрашивать в рамках проверки достоверности и полноты информации о доходах, расходах, имуществе, соблюдении ограничений, исполнении должностных обязанностей, установленных «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.