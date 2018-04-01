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16:35   1 Апреля 2018
Россия
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Вырезанный фрагмент видео пожара в «Зимней вишне» выложили в сеть

Вырезанный фрагмент видео пожара в «Зимней вишне» выложили в сеть

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, выложил новое видео эвакуации из загоревшегося торгового центра.

Запись выложена на YouTube. Мужчина уточнил, что это запись с камер видеонаблюдения, которую обрезали в предыдущих выложенных в сеть версиях.

На кадрах показано, что огонь начал распространяться с левой стороны, после чего люди начали эвакуацию. Буквально за минуту дым заполнил все помещение.

Также Востриков выложил видео, демонстрирующее давку на лестничном проходе. Он указал на то, какой узкой была лестница - чуть более метра в ширину. Это не позволяло людям свободно спускаться вниз и передвигаться быстрее.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта, инцидент унес жизни 64 человек. Здание не подлежит восстановлению.

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #чп #кемерово #зимняя вишня #востриков
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