Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализован

Возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области было локализовано.

Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. Отмечается, что была объявлена локализация пожара на площади 2000 квадратных метров. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Ленобласти возникли трудности с тушением пожара на древесном складе из-за ветра.