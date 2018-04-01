Порошенко потребовал от ВСУ соблюдать перемирие в Донбассе

Украинский лидер призвал силовиков соблюдать объявленное перемирие, однако заявил, что в критических ситуациях нужно «не жалеть патронов».

30 марта в Донбассе начало действовать новое, пасхальное перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

В своем микроблоге в соцсети Twitter Порошенко написал, что украинские военные обязаны по приказу командиров давать отпор врагу, текущий режим прекращения огня не является исключением.